Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Образование

Из-за сокращения в ямальском детском центре малыши могут остаться без досуга

Досуг детей в ямальском центре «Кадет» сохранят
01 декабря 2025 в 17:14
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Центр «Кадет» в Ноябрьске продолжит свою работу

Центр «Кадет» в Ноябрьске продолжит свою работу

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В детском центре дополнительного образования «Кадет» в отдаленном микрорайоне Ноябрьска Вынгапуровский (ЯНАО) сокращают штат, из-за чего местные ребятишки могут лишиться части внеклассных секций для дошкольников. Об этом URA.RU рассказала одна из мам местных воспитанников. 

«Мы проживаем в отдаленном микрорайоне города Ноябрьск. Центр „Кадет“ — единственное место, куда мы водим на дополнительные занятия своих детей-дошкольников. Здесь проводится подготовка к школе, творческая мастерская. Больше занятий для дошкольников такого рода в микрорайоне нет», — рассказала агентству жительница ЯНАО Кристина.

Она также добавила, что с грядущего 2026 года в организации будет проведено сокращение штата сотрудников. В связи с этим родители переживают, что детские секции работать не будут. 

Продолжение после рекламы

В свою очередь в администрации Ноябрьска отметили, что изменение в кадровом составе центра действительно ожидаются. Однако многие занятия в учреждении будут сохранены. При этом доступны секции окажутся для ребят разных возрастов. 

В мэрии пояснили, что помимо центра «Кадет», в микрорайоне функционируют и иные учреждения. Среди них, например, спорткомплекс «Зенит», осуществляющий занятия по мини-футболу, фитнесу для детей, плаванию и греко-римской борьбе. Работает и городской дворец культуры и кино «Русь», который проводит разнообразные мероприятия для всех возрастов.

Ранее власти ЯНАО сообщили, что педагогов будут переводить на новую систему оплаты труда. Она вступит в силу с января 2026 года. Она будет основана на принципе «ученик-час».

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал