Из-за сокращения в ямальском детском центре малыши могут остаться без досуга

В детском центре дополнительного образования «Кадет» в отдаленном микрорайоне Ноябрьска Вынгапуровский (ЯНАО) сокращают штат, из-за чего местные ребятишки могут лишиться части внеклассных секций для дошкольников. Об этом URA.RU рассказала одна из мам местных воспитанников.

«Мы проживаем в отдаленном микрорайоне города Ноябрьск. Центр „Кадет“ — единственное место, куда мы водим на дополнительные занятия своих детей-дошкольников. Здесь проводится подготовка к школе, творческая мастерская. Больше занятий для дошкольников такого рода в микрорайоне нет», — рассказала агентству жительница ЯНАО Кристина.

Она также добавила, что с грядущего 2026 года в организации будет проведено сокращение штата сотрудников. В связи с этим родители переживают, что детские секции работать не будут.

В свою очередь в администрации Ноябрьска отметили, что изменение в кадровом составе центра действительно ожидаются. Однако многие занятия в учреждении будут сохранены. При этом доступны секции окажутся для ребят разных возрастов.

В мэрии пояснили, что помимо центра «Кадет», в микрорайоне функционируют и иные учреждения. Среди них, например, спорткомплекс «Зенит», осуществляющий занятия по мини-футболу, фитнесу для детей, плаванию и греко-римской борьбе. Работает и городской дворец культуры и кино «Русь», который проводит разнообразные мероприятия для всех возрастов.