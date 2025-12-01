Губернатор Ямала считает, что молодость не мешает управлять регионом
Губернатор Артюхов впервые возглавил Ямал в 30 лет
Фото: Илья Московец © URA.RU
Возраст не мешает возглавлять правительство субъекта РФ, уверен губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Он рассказал об этом во время общения с участниками высшей школы управления в сфере культуры в Салехарде. Глава региона отметил, что до сих пор самый молодой в своем правительстве, сообщает telegram-канал «Пул 89».
«Как известно, это [молодость, — прим. URA.RU быстро проходит», — отметил Дмитрий Артюхов, отвечая на вопрос о трудностях с подчиненными из-за разницы в возрасте.
Губернатору Ямала Дмитрию Артюхову 37 лет, в 2018 году в возрасте 30 лет он стал самым молодым губернатором в РФ. Сейчас этот статус принадлежит 36-летнему главе Самарской области Вячеславу Федорищеву — он вступил в должность в 35 лет.
