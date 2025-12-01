В Губкинском для детей открыли кабинет охраны зрения

Для медкабинета закупили современное оборудование Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В микрорайоне Пурпе города Губкинского (ЯНАО) открылся новый кабинет охраны зрения для детей. Для этого закупили все необходимое оборудование, сообщают в пресс-службе окружного правительства.

«Ранее для проведения диагностики и лечения глаз детей и подростков пациенты направлялись в Губкинский. Теперь у юных жителей микрорайона появилась возможность получать профильную медицинскую помощь по месту жительства», — говорится в релизе окружных властей.

Для нового кабинета в Пурпе закупили современное оборудование, которое позволяет оказывать специализированную помощь детям. «В их числе — аппараты для диагностики близорукости и астигматизма, устройства для профилактики и коррекции нарушений зрения у детей, комплексы для терапии косоглазия, а также лазерное оборудование для диагностики и восстановления остроты зрения», — сообщил врач-офтальмолог филиала № 1 Губкинской больницы Дорджи Санджиев.

Продолжение после рекламы

По его словам, схемы лечения подбираются индивидуально, с учетом возраста ребенка и степени выраженности патологии, что позволяет добиться максимальной эффективности терапии и снизить риск прогрессирования заболеваний. До конца текущего года в новом кабинете планируется оказать помощь 35 детям, проживающим в микрорайоне.