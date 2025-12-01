Логотип РИА URA.RU
В Губкинском для детей открыли кабинет охраны зрения

01 декабря 2025 в 19:27
Для медкабинета закупили современное оборудование

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В микрорайоне Пурпе города Губкинского (ЯНАО) открылся новый кабинет охраны зрения для детей. Для этого закупили все необходимое оборудование, сообщают в пресс-службе окружного правительства. 

«Ранее для проведения диагностики и лечения глаз детей и подростков пациенты направлялись в Губкинский. Теперь у юных жителей микрорайона появилась возможность получать профильную медицинскую помощь по месту жительства», — говорится в релизе окружных властей. 

Для нового кабинета в Пурпе закупили современное оборудование, которое позволяет оказывать специализированную помощь детям. «В их числе — аппараты для диагностики близорукости и астигматизма, устройства для профилактики и коррекции нарушений зрения у детей, комплексы для терапии косоглазия, а также лазерное оборудование для диагностики и восстановления остроты зрения», — сообщил врач-офтальмолог филиала № 1 Губкинской больницы Дорджи Санджиев.

По его словам, схемы лечения подбираются индивидуально, с учетом возраста ребенка и степени выраженности патологии, что позволяет добиться максимальной эффективности терапии и снизить риск прогрессирования заболеваний. До конца текущего года в новом кабинете планируется оказать помощь 35 детям, проживающим в микрорайоне.

Ранее сообщалось, что новый кабинет станет двенадцатым подобным учреждением на Ямале и позволит юным жителям микрорайона получать офтальмологическую помощь по месту жительства. Решение об открытии кабинета было принято по итогам обращения жителей к губернатору региона Дмитрию Артюхову в ходе «Честного маршрута».

