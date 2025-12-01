В Ноябрьске сразу три автомобиля стали участниками ДТП
В аварии никто не пострадал
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Ноябрьске (ЯНАО) на улице Советской произошло столкновение трех легковых автомобилей, обошлось без пострадавших. Об этом сообщается в местных пабликах. По информации очевидцев происшествия, авария случилась в 06:55, в ДТП участвовали иномарки Nissan, Genesis G80 и Honda.
Ранее в Ноябрьске рейсовый автобус потерял два колеса в ходе поездки по маршруту. Авария произошла на улице Высоцкого. В соцсетях горожане винят в частых ДТП плохую уборку дорог и высокую наезженную колею на проезжей части.
