В Ноябрьске сразу три автомобиля стали участниками ДТП

В аварии никто не пострадал Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) на улице Советской произошло столкновение трех легковых автомобилей, обошлось без пострадавших. Об этом сообщается в местных пабликах. По информации очевидцев происшествия, авария случилась в 06:55, в ДТП участвовали иномарки Nissan, Genesis G80 и Honda.

«В 06:55 1 декабря в городе Ноябрьск на улице Советская произошло столкновение трех автомобилей: Nissan, Genesis G80, Honda. Пострадавших нет», — говорится в сообщении telegram-канала NSK.