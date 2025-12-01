Дептранс Ямала готов к принудительной эвакуации машин на переправе через Обь
Водителей просят не мешать работе КПП припаркованным транспортом
Автовладельцев, пользующихся переправой между Салехардом и Лабытнанги (ЯНАО), попросили срочно убрать припаркованные машины от подъездов к контрольно-пропускным пунктам. Окружная дирекция транспорта предупредила, что оставленные у въездов автомобили будут эвакуировать принудительно.
«Уважаемые пользователи переправы между городами Салехард и Лабытнанги, убедительная просьба убрать свои автомобили от подъездов к КПП для обеспечения качественной расчистки проезда и безопасного движения по полосам для автомобилистов. Неубранные авто будут эвакуированы принудительно», — говорится в сообщении telegram-канала «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО».
В ведомстве уточнили, что скопление припаркованных машин у КПП мешает работе дорожной техники и создает заторы при заезде и выезде на переправу. Ранее в ведомстве сообщили, что запуск автобусного маршрута «Обдорский экспресс» по ледовой переправе, соединяющей Салехард и Лабытнанги, отложен на неопределенный срок.
