Ямальцам предлагают исполнить новогодние желания детей и стариков

На Ямале стартовала ежегодная благотворительная акция «Теплый день». Подарки благополучателям организаторы доставят до 31 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

«Акция „Теплый день“ проводится на Ямале с 2014 года и стала значимым социальным проектом региона. За время реализации инициативы более 10 тысяч жителей округа выступили благотворителями, исполнив свыше восьми тысяч новогодних желаний детей и пожилых людей», — говорится в сообщении на официальном сайте правительства ЯНАО. Принять участие могут физические и юридические лица, которые исполнят новогодние пожелания детей и пожилых людей.

С 1 по 13 декабря участники могут зарегистрироваться на сайте акции, выбрать письмо с пожеланием и забронировать подарок. В установленные для каждого муниципалитета дни благотворители передают подарки на специальных площадках приема. После этого организаторы комплектуют и развозят посылки адресатам — детям и пожилым людям, которые заранее написали письма с новогодними просьбами.

