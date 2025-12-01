Гимназисты из ЯНАО подтвердили уровень владения китайским языком для учебы и работы в КНР

Знание китайского диалекта дает право ямальцам на учебу и работу в Китае Фото: Роман Наумов © URA.RU

Гимназисты из Нового Уренгоя успешно прошли международное тестирование HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) по китайскому языку, которое проходило на базе Санкт-Петербургского государственного университета. Об этом сообщается в официальном сообществе городской гимназии. Экзамен подтверждает уровень владения китайским языком и признан при поступлении в вузы КНР, а также при трудоустройстве в китайские компании. В гимназии также обнародовали список учеников, успешно прошедших испытания.

Как следует из опубликованной информации, тестирование проходило по установленной международной процедуре. Экзамен включает шесть уровней сложности и состоит из двух основных частей — аудирования и чтения, а начиная с третьего уровня к ним добавляется устная часть. Работы участников после проведения экзамена направляют на проверку в профильные центры в Китае, оформление официальных сертификатов занимает до двух месяцев.

Подготовка гимназистов велась под руководством учителя китайского языка Дарьи Фефеловой. В сообщении уточняется, что преподаватель помогла школьникам освоить путунхуа — официальный диалект китайского языка, который используется в системе образования и в деловом общении в КНР. Школьники занимались развитием лексики и грамматики, формировали навыки аудирования и чтения аутентичных текстов.