Участникам СВО будут давать деньги на открытие бизнеса в ЯНАО

Ямальский бизнес пополнится участниками СВО Фото: Александра Статных © URA.RU

Участники специальной военной операции на Ямале с января 2026 года смогут получить до 500 тысяч рублей на открытие собственного дела в рамках нового сервиса службы занятости «Реализуй себя — открой свое дело». Об этом сообщают региональные власти.

«На Ямале готовится к запуску новый сервис службы занятости для участников СВО „Реализуй себя — открой свое дело“. Он предусматривает комплексную поддержку при организации предпринимательской деятельности, включая единовременную финансовую помощь», — говорится в релизе, опубликованном на сайте окружных властей.

Сервис предполагает единовременную выплату до 500 тысяч рублей и полное сопровождение при организации предпринимательской деятельности. Поддержка будет доступна при регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, юридического лица, главы крестьянского (фермерского) хозяйства или при постановке на учет как самозанятого. Средства можно направить на покупку оборудования, мебели и программного обеспечения, оплату франшизы или рекламной кампании, а также на аренду офиса или производственного помещения.

Продолжение после рекламы

Помимо финансовой помощи участникам СВО предоставят консультации и обучение. Специалисты центров занятости помогут подготовить бизнес-план, разъяснят порядок госрегистрации, проведут тестирование и дадут доступ к средствам связи и оргтехнике. Для формирования практических навыков предусмотрены мастер-классы и тренинги с привлечением профильных экспертов.