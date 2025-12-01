Участникам СВО будут давать деньги на открытие бизнеса в ЯНАО
Ямальский бизнес пополнится участниками СВО
Фото: Александра Статных © URA.RU
Участники специальной военной операции на Ямале с января 2026 года смогут получить до 500 тысяч рублей на открытие собственного дела в рамках нового сервиса службы занятости «Реализуй себя — открой свое дело». Об этом сообщают региональные власти.
«На Ямале готовится к запуску новый сервис службы занятости для участников СВО „Реализуй себя — открой свое дело“. Он предусматривает комплексную поддержку при организации предпринимательской деятельности, включая единовременную финансовую помощь», — говорится в релизе, опубликованном на сайте окружных властей.
Сервис предполагает единовременную выплату до 500 тысяч рублей и полное сопровождение при организации предпринимательской деятельности. Поддержка будет доступна при регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, юридического лица, главы крестьянского (фермерского) хозяйства или при постановке на учет как самозанятого. Средства можно направить на покупку оборудования, мебели и программного обеспечения, оплату франшизы или рекламной кампании, а также на аренду офиса или производственного помещения.
Помимо финансовой помощи участникам СВО предоставят консультации и обучение. Специалисты центров занятости помогут подготовить бизнес-план, разъяснят порядок госрегистрации, проведут тестирование и дадут доступ к средствам связи и оргтехнике. Для формирования практических навыков предусмотрены мастер-классы и тренинги с привлечением профильных экспертов.
Реализация сервиса пройдет в рамках госпрограммы «Содействие занятости населения». Получателями мер поддержки смогут стать граждане России, относящиеся к категории участников СВО: военнослужащие, завершившие службу по мобилизации или контракту, бывшие сотрудники силовых ведомств и федеральных органов, участники отрядов «БАРС», а также сотрудники следственного управления СК РФ по ЯНАО, выполнявшие задачи в зоне спецоперации. Обязательное условие — наличие официального статуса безработного. Подробные разъяснения и прием заявок будут осуществлять кадровые центры «Работа России» по месту жительства.
