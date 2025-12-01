Глава ЯНАО сообщил о завершении масштабной жилищной программы

Обдорский микрорайон стал центром переселения Салехарда из ветхого фонда Фото: Александра Статных © URA.RU

До завершения расселения из миллиона квадратных метров аварийного жилья на Ямале остаются считаные дни. Глава округа посетил ключевые жилищные стройки Салехарда, в том числе флагман переселения — Обдорский микрорайон. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«До расселения на Ямале миллиона квадратных метров аварийного жилья остаются считаные дни. На выходных оценил темпы жилищного строительства в Салехарде», — пишет Дмитрий Артюхов в своем канале. Глава региона посетил наиболее важные жилищные застройки Салехарда, в том числе Обдорский микрорайон.

«В Обдорском микрорайоне два дома на 266 квартир сдадим до конца этого года. Строители завершают чистовую отделку, заселять начнем в следующем году. Обдорский — флагман расселения авариек в окружной столице. Он уже обжит — ввели здесь пять домов, работают школа и детский сад, обустроены дворы, открылся торговый центр», — отметил спикер и добавил, что в микрорайоне возводится еще одна школа и детсад. Всего в Обдорский переедут около пяти тысяч семей из ветхого и аварийного жилья.

