На Ямале сотрудники ДПС спасли слетевшую в кювет машину пенсионеров

Дозвониться до пострадавших родителей было почти невозможно Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Сотрудники ДПС из Пангод (Надымский район, ЯНАО) спасли слетевшую в кювет машину пенсионеров, возвращавшихся домой по трассе Сургут — Салехард. Подробности инцидента на Ямале сообщила окружная полиция со слов дочери спасенных северян.

«Пятнадцатого октября мои родители возвращались с отпуска домой по автодороге Сургут — Салехард. Около 14:00 их автомобиль слетел с дороги в кювет. Мама позвонила, я слышала лишь обрывки слов: „Мы слетели в кювет…“ — связь оборвалась. Я нахожусь за 4000 км от них, и мои эмоции после такого звонка, думаю, понятны без лишних слов», — рассказала жительница округа в региональном управлении МВД.

Со слов женщины, связь в районе происшествия была нестабильной, дозвониться было крайне сложно, а на улице стоял холод, гололед, и вокруг был лес, что делало ожидание помощи особенно тяжелым. Сотрудники дорожно-патрульной службы из поселка Пангоды, старший лейтенант полиции Роман Морозов и старший прапорщик полиции Артур Кидрячев, оказали помощь пожилой паре.

