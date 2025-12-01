Логотип РИА URA.RU
Киркорова заметили рядом с ямальским чумом. Видео

В Москве ямальский чум стал местом притяжения российской поп-тусовки
01 декабря 2025 в 17:25
Ямальский чум стал местом притяжения российской поп-тусовки

Ямальский чум стал местом притяжения российской поп-тусовки

Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

На Красной площади в Москве при открытии 20-го сезона ГУМ-катка рядом с ледовой ареной появился настоящий ямальский чум. Его посетили российские звезды поп-эстрады, в том числе Филипп Киркоров. Об этом сообщается в официальном паблике ямальских властей. Они же опубликовали видеоролик. 

«В этом году рядом, прямо у стен Кремля, разместился настоящий ямальский чум и тут же стал местом притяжения. Нами замечены и запечатлены: Филипп Киркоров, Милош Бикович, Юлианна Караулова, Александр Олешко, семья Маликовых, Аркадий Укупник и многие другие», — пишут авторы сообщества «Ямало-Ненецкий автономный округ» в сети VK. 

По данным организаторов — Центра развития туризма на Полярном Урале — звездных гостей и посетителей катка встречал ямальский национальный ансамбль с танцами, игрой на бубнах и горловым пением. Внутри чума прошла презентация новой коллекции одежды Bosco Expidition Yamal, оформление которой отсылает к северным мотивам и традициям коренных народов Ямала. Рядом начал работу новый BoscoRuBar. В баре гостям предлагают блюда северной кухни. Таким образом, посетители Красной площади могут не только увидеть элементы культуры Ямала, но и попробовать национальные угощения.

