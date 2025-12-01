Пермская ученая рассказала, как выбрать обувь, которая не подведет на скользкой дороге

Идеальная подошва должна сочетать два ключевых элемента: высокоадгезивный материал и продуманный рисунок протектора Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Зимняя прогулка может превратиться в опасное мероприятие из-за скользкой подошвы обуви. Статистика показывает, что треть случаев зимнего травматизма обусловлена ношением неподходящей обуви. Эксперт из Пермского Политеха рассказала URA.RU, на какие характеристики следует обратить внимание, чтобы избежать скольжения даже на обледеневшем асфальте.

«Идеальная подошва должна сочетать два ключевых элемента: высокоадгезивный материал и продуманный рисунок протектора. Адгезия представляет собой способность обуви на молекулярном уровне „прилипать“ к поверхности, то есть обеспечивать микросцепление. Протектор же отвечает за макросцепление — механическое взаимодействие с поверхностью: он удаляет воду, грязь и снег, препятствует образованию гидропленки и обеспечивает сцепление с неровностями благодаря специальным выступам и насечкам. Без качественного рельефа даже самый хороший материал будет скользить на мокрой поверхности», — отмечает младший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории (НИЛ ПАКМ), кафедры МКМК ПНИПУ Ксения Роман.

Классическим вариантом для обеспечения надежного сцепления остаются натуральный и синтетический каучуки, отмечает эксперты. Они отличаются хорошей эластичностью, эффективно взаимодействуют с разными поверхностями и сохраняют свои свойства при температуре от –20 °C до –40 °C.

Чтобы выбрать подходящую зимнюю обувь, следует провести проверку прямо в магазине. Для этого можно воспользоваться несколькими методами: поставить обувь на пол и попытаться провернуть ее вокруг своей оси — если обувь легко проворачивается, она будет скользить. Кроме того, найти в магазине наклонную поверхность, например декоративный пандус или низкую полку, наступить на нее и слегка перенести вес — качественная подошва будет «сопротивляться» скольжению. Также можно пройтись по гладкому полу, керамической плитке у входа или металлической пластине, слегка усиливая давление на шаге — если нога не соскальзывает, ботинки подходят.

При покупке обуви онлайн необходимо учитывать другие факторы. Эксперт рекомендует обращать внимание на определенные формулировки в описании товара, например «антискользящая» или «маслостойкая подошва», технологии Winter Grip и Ice Grip. В социальных сетях и на других интернет-платформах можно найти фотографии и видео, где покупатели демонстрируют протектор интересующей модели с разных ракурсов. Стоит отдавать предпочтение брендам, которые специализируются на рабочей, тактической, туристической или медицинской обуви, поскольку они чаще используют проверенные технологии для предотвращения скольжения.

Современные производители не только выбирают качественные материалы, но и разрабатывают специальные технологии и покрытия для повышения устойчивости обуви на скользких поверхностях. Среди них:

съемные или интегрированные шипы, которые эффективны на льду и утрамбованном снегу, но на твердых поверхностях они скользят и быстро изнашиваются;

противоскользящие накладки, применяемые в профессиональной обуви для работы в условиях риска скольжения по металлу и льду;

протекторы с микроскопическими частицами стекла (технология Ice Grip), которые обеспечивают лучшее сопротивление скольжению, «вгрызаясь» в лед;

металлические абразивные подковки, которые встречаются реже из-за своего веса и склонности к скольжению на мокрых поверхностях.

Для того чтобы обувь служила долго, необходимо соблюдать несколько простых правил ухода: