Названа сумма, на которую обогатились российские миллиардеры в 2025 году

Российские миллиардеры с начала года разбогатели на 17,874 миллиардов долларов. Это следует из статистики, который приводит Bloomberg Billionaires Index (BBI).

«Больше всех прибавил поднявшийся на шестую строчку с седьмой Алишер Усманов, чье состояние поднялось на 5,32 миллиарда долларов — до 18,5 миллиарда Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входит 21 гражданин России», — приводит свои подсчеты на основе статистики BBI «РИА Новости». Общее состояние россиян, которые вошли в список Bloomberg, оценивается в 306,5 миллиарда долларов. На первом месте Владимир Потанин, затем Алексей Мордашов. На третьем месте оказался Владимир Лисин.