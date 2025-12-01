Названа сумма, на которую обогатились российские миллиардеры в 2025 году
Алишер Усманов поднялся в списке россиян на шестую строчку
Фото: Официальное интернет-представительство Президента России
Российские миллиардеры с начала года разбогатели на 17,874 миллиардов долларов. Это следует из статистики, который приводит Bloomberg Billionaires Index (BBI).
«Больше всех прибавил поднявшийся на шестую строчку с седьмой Алишер Усманов, чье состояние поднялось на 5,32 миллиарда долларов — до 18,5 миллиарда Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входит 21 гражданин России», — приводит свои подсчеты на основе статистики BBI «РИА Новости». Общее состояние россиян, которые вошли в список Bloomberg, оценивается в 306,5 миллиарда долларов. На первом месте Владимир Потанин, затем Алексей Мордашов. На третьем месте оказался Владимир Лисин.
Владелец «Норникеля» Владимир Потанин занимал первую строчку списка Bloomberg среди богатейших российских предпринимателей в июле. Тогда вместе с ним в тройку вошли Вагит Алекперов и Алексей Мордашов.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.