В России увеличат срок хранения натурального молока

Не все молоко успевает дойти до потребителя в срок и без потери качества, отмечают эксперты Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На полках российских торговых сетей появится больше качественного натурального молока и станет меньше просрочки. На оперативном совещании глава правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами 1 декабря обсуждался вопрос включения в перечень для заключения специальных инвестконтрактов 11 новых технологий, среди которых часть направлена на продовольственную безопасность. Также расширение списка даст толчок к развитию льняного направления в АПК и повысит урожайность теплиц, объяснили эксперты.

«Для расширения практики применения механизма специального инвестиционного контракта привлекаем крупные частные средства в разработку таких прорывных решений. Правительство определило еще более 10 перспективных технологий, для создания которых будет доступна эта меры государственной поддержки.

Что гарантирует инвесторам выгодные, понятные, а самое главное, неизменные условия для вложений, в том числе налоговые льготы, иные преференции», — сказал Мишустин.

Специальные инвестконтракты гарантируют компаниям выгодные и неизменные условия для вложений, подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Премьер подчеркнул, что современные технологии позволяют запустить серийные производства в критически важных сферах и напрямую способствуют укреплению промышленного суверенитета. Такую задачу поставил президент.

Специальные инвестконтракты зарекомендовали себя с 2016 года как эффективный механизм реализации капиталоемких и технологически сложных проектов, отметил на совещании первый вице-премьер Денис Мантуров. Сейчас в сфере обрабатывающей промышленности действует 90 СПИКов, суммарный объем инвестиций по ним — более 2 трлн рублей. Чаще всего этим режимом пользуются предприятия автопрома, химической промышленности, фармацевтики, металлургии, сельскохозяйственного и нефтегазового машиностроения.

Сразу несколько новых технологий в списке направлены на продовольственную безопасность, сказал вице-премьер Денис Мантуров Фото: Роман Наумов © URA.RU

Чтобы сосредоточить почти два десятка отраслей на приоритетных для экономики задачах, в 2020 году правительство сформировало перечень современных технологий и увязало его с обновленным механизмом СПИК 2.0, добавил Мантуров. Это обновленный инструмент, который правительство регулярно актуализирует. «В такой логике реализовано очередное обновление перечня, который мы дополнили 11 новыми технологиями», — уточнил первый вице-премьер.

Список пополнился решениями для повышения эффективности и экологичности процесса получения первичного алюминия, производства синтетических латексов, применяемых для защитных и уплотнительных материалов, гидроизоляции и медизделий. Также акцент сделан на технологии производства сополимеров, используемых в широком спектре продукции — от бытовой техники и автокомпонентов до детских игрушек и спортинвентаря, рассказал зампред правительства.

«Наконец, сразу несколько обновлений предусмотрено по линии технологий для укрепления продовольственной безопасности нашей страны. Речь идет об инновационном подходе к производству водорастворимых удобрений, передовых решениях для производства льняного масла и высокотемпературной обработке молочных изделий», — сообщил Мантуров.

Льняное масло - продукт с хорошим экспортным потенциалом, сказал экономист Леонид Холод Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Важно, чтобы планы по приоритетным технологиям были доведены до практической реализации, заявил Мишустин. «Чтобы укрепить здоровье людей, повысить качество их жизни и улучшить экологическую ситуацию в стране. Держите, пожалуйста, эти вопросы на контроле», — обратился он к первому вице-премьеру.

Продовольственная безопасность — это не только сохранение доступных цен на продукты, но и обеспечение ими внутреннего рынка в достаточном количестве, отмечает доктор экономических наук, бывший заместитель министра сельского хозяйства Леонид Холод. Внесенные в перечень правительства для заключения специальных инвестконтрактов технологии направлены как раз на эти цели.

«Например, вопрос сроков реализации и хранения молока сегодня играет большую роль — это социально значимый продукт. Причем важно, чтобы при длительных сроках оно было качественным, полезным, без химии и консервантов.

И чтобы это было действительно молоко, а не фальсификат», — комментирует эксперт.

Водорастворимые удобрения повышают урожайность тепличных хозяйств Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Натуральное молоко хранится недолго, в российских торговых сетях не все объемы продукции успевают дойти до потребителя в качественном виде. Обработка сверхвысокими температурами позволяет обеспечить продолжительный период хранения, и в результате меньше молока будет списываться как просрочка или попадать к покупателю, уже начав портиться.

По производству льна и продукции из него Россия имеет большой потенциал, продолжил Холод. Развитие этого направления позволило бы выпускать целую линейку товаров с хорошей добавленной стоимостью и шире задействовать в сельском хозяйстве регионы, которые сейчас не отличаются бурным развитием АПК, но имеют благоприятные природные условия для выращивания льна. Также льняное масло — это востребованный экспортный продукт, обратил внимание экономист.

Водорастворимые удобрения применяются во многих направлениях сельского хозяйства, но главным образом в теплицах, отметил промышленный эксперт Леонид Хазанов. Они эффективнее, чем гранулированные, и лучше усваиваются корнями растений. Урожайность огурцов и помидоров при использовании таких удобрений повышается. Но такая продукция дороже и частично импортная, поэтому для государства важен вопрос снижения их стоимости.