Борьба за выживание и прогноз на «отсечение головы»: как коррупционный скандал скажется на Зеленском

Владимир Зеленский теряет позиции в глазах всего мира

Президент Украины Владимир Зеленский оказался в самом глубоком политическом кризисе за все время своего правления. Разрастающийся коррупционный скандал, в центре которого оказались его ближайшие соратники, не только обрушил внутренний рейтинг главы государства, но и сделал его мишенью для давления со стороны Запада.

По оценкам The Sunday Times, его «борьба за выживание стала как никогда личной». На Украине все чаще звучит метафора о «двухголовом существе» украинской власти, где отставка главы Офиса президента Андрея Ермака — это сигнал о том, что следующей «отсеченной головой» может стать сам Зеленский. Новые подробости вокруг коррупционного скандала и прогнозы аналитиков о судьбе самого президента — в материале URA.RU.

Рейтинг Зеленского пробивает дно

После скандальной отставки главы Офиса президента Украины Андрея Ермака рейтинг самого Зеленского начал заметно обваливаться. Согласно последним опросам, доверие к президенту внутри Украины, по некоторым данным, упало вдвое.

По мнению политолога Владимира Скачко, Зеленский мог «сдать» Ермака, чтобы сохранить собственную власть, демонстрируя готовность «хоть чучелом, хоть тушкой держаться на президентском кресле». Более радикальные прогнозы говорят о возможном силовом сценарии. Отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор заявлял, что открыто обсуждается возможность, при которой украинские войска двинутся на Киев, чтобы «избавиться от Зеленского и его коррумпированного правительства». Однако этот вариант менее вероятный среди прогнозов в целом.

Скрытые мотивы США

Отдельным ударом для Зеленского на фоне скандала стало давление со стороны администрации американского лидера Дональда Трампа. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков также обратил внимание, что США могли быть заинтересованы в отставке Ермака, который, по некоторым данным, саботировал мирный план Трампа.

Бытует версия, что антикоррупционные органы стали инструментом этого давления, позволяя Вашингтону сохранять видимость невмешательства во внутренние дела Украины. Хотя ЕС публично заявил, что работа антикоррупционных ведомств НАБУ и САП — это «позитивный знак» борьбы с коррупцией, в приватных беседах европейские чиновники называют раскрытые факты «отвратительными» и требуют от Киева прозрачности в расходовании средств. Оостро стоит вопрос помощи энергетическому сектору, что особенно актуально в преддверии заморозков.

Фронт намекает на более мрачное будущее

Ухудшение для Украины ситуации на передовой также напрямую влияет на политическую устойчивость Зеленского. Британский аналитик Александр Меркурис напрямую связывает коррупционный кризис с «общим крахом украинской линии обороны», утверждая, что скандал стал возможен на фоне признания Вашингтоном неизбежности поражения Киева.

Урезанная власть для Зеленского — лучший исход для него же

Всего сейчас выделяют несколько возможных ситуаций вокруг Зеленского. По первому из них президент сохранит формальный пост, но его реальная власть будет сильно урезана Западом, в первую очередь США переведет его в статус «подконтрольного менеджера», который должен беспрекословно выполнять условия мирного урегулирования. Как отмечает сенатор Пушков, новый глава украинской переговорной команды Рустем Умеров уже активно работает с американской стороной, чтобы «купировать скандал» и не допустить его перехода на «третий акт» — прямые обвинения членов семьи Зеленского.

Другой возможный сценарий предполагает вынужденную отставку Зеленского или импичмент в результате внутреннего политического кризиса. Падение рейтинга в целом может создать для этого условия. Мэр Киева Виталий Кличко, комментируя скандал, призвал вернуться к демократии и создать «правительство национальной сплоченности». В этом случае его могут заменить фигурой, более устраивающей как Запад, так и часть украинской элиты.

