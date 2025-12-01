Хинштейн потребовал разобраться с проблемой «мертвых душ»
Губернатор потребовал провести расследование
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Губернатор Курской области Александр Хинштейн потребовал разобраться с включением в состав комиссии по ФКГС (формированию комфортной городской среды) человека, который уже умер. Поручение губернатор дал мэру Курска Евгению Маслову.
«Вижу публикации о том, что при голосовании по ФКГС были учтены голоса людей, которых, к сожалению, нет в живых», — сказал Хинштейн. Видео делится ТАСС. Губернатор потребовал провести расследование и выяснить, как умерший человек мог оставаться в составе комиссии, а также кто несет за это ответственность.
В работе комиссии по благоустройству принимал участие глава организации «Народный ЖКХ» Игорь Стебеняев. Однако выяснилось, что Игорь Стебеняев ушел из жизни в 2023 году. Тем не менее его имя продолжало фигурировать в списках членов комиссии.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.