В Госдуме назвали причину введения «крайних мер» против Whatsapp*
Руководство мессенджера препятствует выполнению требований законодательства РФ
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Ускорению мер против WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной на ее территории в России) может способствовать факт утечки дипломатических переговоров. Об этом сообщил первый зампредседателя ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин.
«Триггером для ускорения крайних мер в отношении WhatsApp стал недавний факт утечки дипломатических переговоров», — написал Горелкин в своем telegram-канале. По его словам, владельцы мессенджера не только закрывают глаза на его использование в противоправных целях, «но и сами в этом активно участвуют».
Ранее сообщалось, что россияне столкнулись со сбоями в работе WhatsApp, за последние несколько суток появилось несколько сотен жалоб. Роскомнадзор предупредил руководство мессенджера о возможной полной блокировке, если они будут препятствовать выполнению требований российского законодательства. Их озвучили еще несколько лет назад, однако мессенджер так и не пошел на контакт. Подробнее о ситуации — в материале URA.RU.
- Юра01 декабря 2025 15:33Дипломаты сами не пояснили, почему при всем обилии средств спецсвязи , нужно было использовать этот мессенджер? Кому у нас дали по башке за его использование при ведении переговорах?