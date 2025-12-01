Праздник без снега: как Тюмень к Новому году украсили. Фоторепортаж
Новогодние ели украшают праздничную Тюмень
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
С конца ноября Тюмень начали украшать к Новому году. Праздничные инсталляции стали появляться даже несмотря на то, что на улицах города совсем нет снега. О том, как нетипично выглядит нарядная столица Сибири, — в фоторепортаже URA.RU.
Сотни метров гирлянды, гигантские шары на городской площади и даже семейство белых мишек уже на своем месте. Не хватает только снега, пушистых сугробов и зимнего мороза. Вместо этого — одиноко качающиеся на ветру елки, комья грязи и плюсовая температура.
Гигантские шары и подарки заняли почетное место на городской площади
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
