Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Праздник без снега: как Тюмень к Новому году украсили. Фоторепортаж

Тюмень украсили к Новому году
01 декабря 2025 в 21:20
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Новогодние ели украшают праздничную Тюмень

Новогодние ели украшают праздничную Тюмень

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

С конца ноября Тюмень начали украшать к Новому году. Праздничные инсталляции стали появляться даже несмотря на то, что на улицах города совсем нет снега. О том, как нетипично выглядит нарядная столица Сибири, — в фоторепортаже URA.RU.

Сотни метров гирлянды, гигантские шары на городской площади и даже семейство белых мишек уже на своем месте. Не хватает только снега, пушистых сугробов и зимнего мороза. Вместо этого — одиноко качающиеся на ветру елки, комья грязи и плюсовая температура.

  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
1/10

Гигантские шары и подарки заняли почетное место на городской площади

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал