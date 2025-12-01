Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Образование

В тюменских школах вместо звонков будет звучать Вивальди

01 декабря 2025 в 19:59
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Перемены в школах «объявят» классики

Перемены в школах «объявят» классики

Фото: Илья Московец © URA.RU

В тюменских школах вместо обычных звонков прозвучат классические произведения авторства Чайковского, Вивальди и Римского-Корсакова. О реализации проекта «Мелодии вместо звонков» сообщил департамент образования региона.

«Школьные звонки заменят классическими произведениями. В рамках всероссийского проекта „Мелодии вместо звонков“ в декабре прозвучат произведения Чайковского, Вивальди и Римского-Корсакова», — сообщили в департаменте.

Как рассказали в Минпросвещения, которое и выступает организатором проекта, на перемены и уроки детей будут призывать посредством «Зимы» Антонио Вивальди, «Пляски скоморохов» Римского-Корсакова, «Вальса» из оперы «Евгений Онегин» Чайковского, а также его же произведений «Вальс цветов» и «Святки (декабрь)».

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал