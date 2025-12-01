В тюменских школах вместо звонков будет звучать Вивальди
Перемены в школах «объявят» классики
В тюменских школах вместо обычных звонков прозвучат классические произведения авторства Чайковского, Вивальди и Римского-Корсакова. О реализации проекта «Мелодии вместо звонков» сообщил департамент образования региона.
«Школьные звонки заменят классическими произведениями. В рамках всероссийского проекта „Мелодии вместо звонков“ в декабре прозвучат произведения Чайковского, Вивальди и Римского-Корсакова», — сообщили в департаменте.
Как рассказали в Минпросвещения, которое и выступает организатором проекта, на перемены и уроки детей будут призывать посредством «Зимы» Антонио Вивальди, «Пляски скоморохов» Римского-Корсакова, «Вальса» из оперы «Евгений Онегин» Чайковского, а также его же произведений «Вальс цветов» и «Святки (декабрь)».
