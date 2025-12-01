Логотип РИА URA.RU
Власти придумали, как разгрузить объездную в Тюмени

В Тюмени для разгрузки объездной создадут транспортный коридор
01 декабря 2025 в 18:06
Проект поделен на шесть этапов

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени для разгрузки объездной создадут Южный транспортный коридор — он включит в себя новые развязки на Московском и Червишевском трактах, обход Ожогино, улицы Фармана Салманова и Сергея Джанбровского. В главном управлении строительства региона URA.RU рассказали, что проект с востока на запад поделен на шесть этапов с разными сроками реализации.

«Цель строительства „Южного коридора“ — разгрузить от транзитного транспорта участки автомобильных дорог со стороны Московского и Червишевского трактов, а также объездную дорогу в районе улиц Федюнинского и Закалужской. Изъятие земельных участков на сегодня не требуется», — рассказали корреспонденту в ГУС.

Дорога пойдет от обхода Ожогина — полоса продлит Пермякова до развязки на Червишевском тракте (проект находится на финальной стадии). От сооружения коридор протянут до улицы Фармана Салманова (заключение госэкспертизы планируют получить в этом году), дорога в будущем соединит обход Комарово с улицей Джанбровского.

Джанбровского продлят до развязки на Московском тракте — проект уже готов, начало работ рассмотрят исходя из инвестиционных возможностей бюджета. Новая развязка станет конечной точкой коридора.

Ранее URA.RU писало, что дорога не будет альтернативой объездной. Также она не войдет в состав второго транспортного кольца.

