Власти придумали, как разгрузить объездную в Тюмени
Проект поделен на шесть этапов
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В Тюмени для разгрузки объездной создадут Южный транспортный коридор — он включит в себя новые развязки на Московском и Червишевском трактах, обход Ожогино, улицы Фармана Салманова и Сергея Джанбровского. В главном управлении строительства региона URA.RU рассказали, что проект с востока на запад поделен на шесть этапов с разными сроками реализации.
«Цель строительства „Южного коридора“ — разгрузить от транзитного транспорта участки автомобильных дорог со стороны Московского и Червишевского трактов, а также объездную дорогу в районе улиц Федюнинского и Закалужской. Изъятие земельных участков на сегодня не требуется», — рассказали корреспонденту в ГУС.
Дорога пойдет от обхода Ожогина — полоса продлит Пермякова до развязки на Червишевском тракте (проект находится на финальной стадии). От сооружения коридор протянут до улицы Фармана Салманова (заключение госэкспертизы планируют получить в этом году), дорога в будущем соединит обход Комарово с улицей Джанбровского.
Джанбровского продлят до развязки на Московском тракте — проект уже готов, начало работ рассмотрят исходя из инвестиционных возможностей бюджета. Новая развязка станет конечной точкой коридора.
Ранее URA.RU писало, что дорога не будет альтернативой объездной. Также она не войдет в состав второго транспортного кольца.
