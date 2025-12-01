Бывший замгубернатора ЯНАО хочет возглавить тюменскую облдуму. Инсайд
Ирина Соколова может претендовать на пост председателя Тюменской облдумы
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Бывший замгубернатора ЯНАО Ирина Соколова хочет возглавить тюменскую облдуму по итогам выборов-2026. Об этом URA.RU сообщили несколько инсайдеров из заксобрания.
«Она, как и действующий спикер Сайфитдинов, представляет ямальскую группу. Вполне вероятно, что сценарий с ее избранием на пост спикера реализуется. Но пока рано делать точные прогнозы», — говорит собеседник агентства.
Соколова 11 лет занимала пост замгубернатора, курировала внутреннюю политику. Она считается протеже председателя комитета Госдумы по экологии, бывшего главы Ямала Дмитрия Кобылкина. Кандидатура Соколовой может устроить северные элиты, говорят источники URA.RU. На звонки корреспондента агентства депутат не ответила.
