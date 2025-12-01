Ирина Соколова может претендовать на пост председателя Тюменской облдумы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Бывший замгубернатора ЯНАО Ирина Соколова хочет возглавить тюменскую облдуму по итогам выборов-2026. Об этом URA.RU сообщили несколько инсайдеров из заксобрания.

«Она, как и действующий спикер Сайфитдинов, представляет ямальскую группу. Вполне вероятно, что сценарий с ее избранием на пост спикера реализуется. Но пока рано делать точные прогнозы», — говорит собеседник агентства.