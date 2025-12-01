В Тюмени открыли новые съезды с развязки в центре
Новые съезды ведут на Одесскую и в сторону Харьковской
Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
В Тюмени открыты для проезда два новых съезда с развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дамбовской. Об этом URA.RU сообщили в Главном управлении строительства.
«Запустили движение по двум съездам развязки на Мельникайте-Дамбовской. Водители могут съехать с Мельникайте на Дамбовскую для проезда в сторону улицы Одесской. А также по правоповоротному съезду проехать с Дамбовской на Мельникайте в сторону улицы Харьковской», — рассказали в ГУС.
Съезды оборудованы тротуарами и освещением. Они стали последними из восьми на данной развязке. В следующем году работы на объекте продолжатся.
Ранее URA.RU писало, строительство каких дорог запланировано в Тюмени на 2026 год. В частности, начнется разработка проектной документации по двум выездам из Ново-Патрушево на объездную.
