Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Транспорт

В Тюмени открыли новые съезды с развязки в центре

В Тюмени запустили два съезда с развязки на Мельникайте-Дамбовской
01 декабря 2025 в 17:46
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Новые съезды ведут на Одесскую и в сторону Харьковской

Новые съезды ведут на Одесскую и в сторону Харьковской

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюмени открыты для проезда два новых съезда с развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дамбовской. Об этом URA.RU сообщили в Главном управлении строительства.

«Запустили движение по двум съездам развязки на Мельникайте-Дамбовской. Водители могут съехать с Мельникайте на Дамбовскую для проезда в сторону улицы Одесской. А также по правоповоротному съезду проехать с Дамбовской на Мельникайте в сторону улицы Харьковской», — рассказали в ГУС.

Съезды оборудованы тротуарами и освещением. Они стали последними из восьми на данной развязке. В следующем году работы на объекте продолжатся.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU писало, строительство каких дорог запланировано в Тюмени на 2026 год. В частности, начнется разработка проектной документации по двум выездам из Ново-Патрушево на объездную.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал