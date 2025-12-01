В Тюмени открыли новые съезды с развязки в центре

Новые съезды ведут на Одесскую и в сторону Харьковской Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюмени открыты для проезда два новых съезда с развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дамбовской. Об этом URA.RU сообщили в Главном управлении строительства.

«Запустили движение по двум съездам развязки на Мельникайте-Дамбовской. Водители могут съехать с Мельникайте на Дамбовскую для проезда в сторону улицы Одесской. А также по правоповоротному съезду проехать с Дамбовской на Мельникайте в сторону улицы Харьковской», — рассказали в ГУС.

Съезды оборудованы тротуарами и освещением. Они стали последними из восьми на данной развязке. В следующем году работы на объекте продолжатся.

