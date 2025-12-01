Тюменцы продолжают отдавать деньги телефонным мошенникам

Тюменцы отдали телефонным мошенникам 27 млн рублей Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В период с 24 по 30 ноября телефонными мошенниками были обмануты 60 жителей Тюменской области. Об этом сообщает telegram-канал регионального управления прокуратуры. Там добавили, что ущерб от действий злоумышленников превысил 27 млн рублей.

«За минувшую неделю от действий телефонных и интернет-мошенников пострадало 60 жителей региона. Общая сумма похищенных денежных средств превысила 27 млн рублей», — пояснили в прокуратуре Тюменской области.

Один из жителей региона после разговора с мошенниками лишился 7 млн рублей. Во время звонка преступники представились сотрудниками правоохранительных органов и заставили его передать указанную сумму курьеру. Возбуждено уголовное дело.

