Происшествия

Криминал

Тюменцы продолжают отдавать деньги телефонным мошенникам

За неделю жители Тюменской области передали мошенникам 27 млн рублей
01 декабря 2025 в 17:14
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В период с 24 по 30 ноября телефонными мошенниками были обмануты 60 жителей Тюменской области. Об этом сообщает telegram-канал регионального управления прокуратуры. Там добавили, что ущерб от действий злоумышленников превысил 27 млн рублей.

«За минувшую неделю от действий телефонных и интернет-мошенников пострадало 60 жителей региона. Общая сумма похищенных денежных средств превысила 27 млн рублей», — пояснили в прокуратуре Тюменской области.

Один из жителей региона после разговора с мошенниками лишился 7 млн рублей. Во время звонка преступники представились сотрудниками правоохранительных органов и заставили его передать указанную сумму курьеру. Возбуждено уголовное дело.

Ранее URA.RU писало о том, что тюменская пенсионерка отдала мошенникам 4,5 миллиона рублей. Злоумышленники смогли убедить женщину, что деньги необходимо перечислить на «безопасный счет».

