В Тюмени за взятки в колонию отправили сотрудника Ростехнадзора

Сотрудник межрегионального контрольно-аналитического отдела Ростехнадзора Григорий Молоков лишен свободы на 10 лет и семь месяцев, которые он проведет в колонии строгого режима. Мужчина получил взятку в 117 000 рублей. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«Григорий Молоков являлся должностным лицом межрегионального контрольно-аналитического отдела Ростехнадзора. Также он был включен в состав территориальной комиссии Северо-Уральского управления Ростехнадзора по аттестации руководителей и специалистов поднадзорных организаций. Мужчина получал взятки в общем размере 117 000 рублей, за выдачу документов о проведении аттестации в области промышленной безопасности, без фактического ее прохождения», — рассказали в пресс-службе.