Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Криминал

В Тюмени за взятки в колонию отправили сотрудника Ростехнадзора

01 декабря 2025 в 16:36
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Мужчина больше 10 лет проведет в колонии строгого режима

Мужчина больше 10 лет проведет в колонии строгого режима

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудник межрегионального контрольно-аналитического отдела Ростехнадзора Григорий Молоков лишен свободы на 10 лет и семь месяцев, которые он проведет в колонии строгого режима. Мужчина получил взятку в 117 000 рублей. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«Григорий Молоков являлся должностным лицом межрегионального контрольно-аналитического отдела Ростехнадзора. Также он был включен в состав территориальной комиссии Северо-Уральского управления Ростехнадзора по аттестации руководителей и специалистов поднадзорных организаций. Мужчина получал взятки в общем размере 117 000 рублей, за выдачу документов о проведении аттестации в области промышленной безопасности, без фактического ее прохождения», — рассказали в пресс-службе.

Деньги осужденному передавали через посредника. Мужчину приговорили к 10 годам и семи месяцам заключения в колонии строгого режима. С него также взыскали сумму взяток, она пойдет в доход государства.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал