В Тюмени за взятки в колонию отправили сотрудника Ростехнадзора
Мужчина больше 10 лет проведет в колонии строгого режима
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Сотрудник межрегионального контрольно-аналитического отдела Ростехнадзора Григорий Молоков лишен свободы на 10 лет и семь месяцев, которые он проведет в колонии строгого режима. Мужчина получил взятку в 117 000 рублей. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
«Григорий Молоков являлся должностным лицом межрегионального контрольно-аналитического отдела Ростехнадзора. Также он был включен в состав территориальной комиссии Северо-Уральского управления Ростехнадзора по аттестации руководителей и специалистов поднадзорных организаций. Мужчина получал взятки в общем размере 117 000 рублей, за выдачу документов о проведении аттестации в области промышленной безопасности, без фактического ее прохождения», — рассказали в пресс-службе.
Деньги осужденному передавали через посредника. Мужчину приговорили к 10 годам и семи месяцам заключения в колонии строгого режима. С него также взыскали сумму взяток, она пойдет в доход государства.
Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!