Чистая вода и ремонт школы искусств: тюменцы попросили у губернатора необходимое

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел личный прием граждан
01 декабря 2025 в 19:07
Губернатор провел личный прием жителей области

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел личный прием граждан. Трое жителей региона попросили у главы субъекта станцию по очистке воды, площадку для ГТО и отремонтировать детскую школу искусств. Об этом губернатор написал в своем telegram-канале.

«Сегодня выслушал обращения жителей трех муниципалитетов. Светлана Букаринова из Уватского района рассказала о необходимости строительства блочной станции подготовки питьевой воды в правобережной части села Уват. Подписал распоряжение, установим дополнительный модуль в следующем году», — рассказал Александр Моор.

Также после беседы с губернатором в селе Петелино Ялуторовского района в 2026 году построят площадку для ГТО. А в поселке Сумкино Тобольского района отремонтируют «Детскую школу искусств имени А.А. Алябьева».

