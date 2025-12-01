Чистая вода и ремонт школы искусств: тюменцы попросили у губернатора необходимое
Губернатор провел личный прием жителей области
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Губернатор Тюменской области Александр Моор провел личный прием граждан. Трое жителей региона попросили у главы субъекта станцию по очистке воды, площадку для ГТО и отремонтировать детскую школу искусств. Об этом губернатор написал в своем telegram-канале.
«Сегодня выслушал обращения жителей трех муниципалитетов. Светлана Букаринова из Уватского района рассказала о необходимости строительства блочной станции подготовки питьевой воды в правобережной части села Уват. Подписал распоряжение, установим дополнительный модуль в следующем году», — рассказал Александр Моор.
Также после беседы с губернатором в селе Петелино Ялуторовского района в 2026 году построят площадку для ГТО. А в поселке Сумкино Тобольского района отремонтируют «Детскую школу искусств имени А.А. Алябьева».
