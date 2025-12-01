Почти половина сотрудниц в Перми наряжаются для выхода в офис

Желание хорошо выглядеть на работе редко продиктовано требованиями работодателя или корпоративным дресс-кодом Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

47% опрошенных пермячек считает, что для поездки в офис важно наряжаться и выглядеть хорошо. К таким выводам пришли аналитики смарт-офисов SOK совместно с аналитическим центром ювелирного бренда SOKOLOV. Результатами опроса они поделились с URA.RU.

«Некоторые сотрудницы стараются выглядеть эффектно каждый день. Порядка 37% пользуются облегченным ежедневным макияжем, 29% носят на работу полный макияж, а 16% пользуются только уходовой косметикой. Половина (50%) опрошенных женщин дополняют свой рабочий образ украшениями. Больше трети (36%) из них часто выбирают для офисного лука дорогие украшения или брендовые вещи, которые принято носить по „особым случаям“», — отмечают аналитики.

Для некоторых работающих сотрудниц из Перми особое внимание к своему внешнему виду — возможность продвижения по карьерной лестнице. Порядка 47% опрошенных сотрудниц считают, что внешность может оказывать влияние на успехи в карьере.

