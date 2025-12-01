Пермячка рада, что приняла участие в шоу Фото: Илья Московец © URA.RU

Офис-менеджер из Перми Екатерина Кайгородова представила город в финале конкурса красоты «Мисс Офис». Девушка обошла сотню участниц из России и других стран мира и вошла в топ-30, но главная корона проекта досталась Ангелине Ремезовой из Москвы. Пермячка рассказала URA.RU о финальном шоу и подготовке.

«Финал пролетел молниеносно, на одном дыхании. Мы даже понять не успели. Впечатления от проекта только положительные. Я очень рада что стала частью этого шоу, хоть и не заняла призового места. Считаю, что победили достойные», — сообщила Екатерина Кайгородова корреспонденту агентства.

Пермячка добавила, что организаторы собрали финалисток в Москве за две недели до шоу. Кроме тренировок и репитиций девушки участвовали в фотосессиях и видеосъемках. «Эти две недели были очень насыщенные. Мы уезжали из отеля в 8:00 и возвращались в 22:00. Организаторы устроили для финалисток что-то наподобие лагеря для взрослых. С девчонками мы очень сдружились», — добавила девушка.

Ранее URA.RU рассказало, что Екатерина Кайгородова вместе с пермячками Юлией Савчак и Елизаветой Зотовой выиграла региональный этап конкурса «Мисс Офис — 2025». В 2024 году Пермский край не был представлен на проекте, а в 2023 году Валерии Морозовой тоже удалось попасть только в топ-30.