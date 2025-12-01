Пермякам покажут внутренности главного городского органа

Орган - сложнейший музыкальный механизм Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермская краевая филармония открывает в декабре серию экскурсий в закулисье Органного зала. Гости смогут не только послушать музыку, исполняемую на инструменте, но и понять, как он работает.

«Вы не только услышите произведения Баха и Уэсли, но и увидите внутреннее устройство многоголосого гиганта, а также узнаете, как рождается его мощный звук», — сообщили организаторы. О «короле инструментов» расскажут ведущий музыковед филармонии Екатерина Каленюк и хранитель органа Михаил Копельников.