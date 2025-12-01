Логотип РИА URA.RU
Пермякам покажут внутренности главного городского органа

Пермская филармония приглашает в закулисье Органного зала
01 декабря 2025 в 16:27
Орган - сложнейший музыкальный механизм

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермская краевая филармония открывает в декабре серию экскурсий в закулисье Органного зала. Гости смогут не только послушать музыку, исполняемую на инструменте, но и понять, как он работает.

«Вы не только услышите произведения Баха и Уэсли, но и увидите внутреннее устройство многоголосого гиганта, а также узнаете, как рождается его мощный звук», — сообщили организаторы. О «короле инструментов» расскажут ведущий музыковед филармонии Екатерина Каленюк и хранитель органа Михаил Копельников.

Органный зал филармонии — единственный профессиональный концертный зал для органной музыки в Пермском крае. В 2025 году Пермскому органу исполнилось 22 года. Его привезли из Германии, где он был создан специалистами фирмы Glatter-Gotz Orgelbau CmbH. Груз составил 291 ящик общим весом 12,6 тонны. В пермском органе задействованы 2362 трубы.

