Экс-главу Индустриального района Перми повторно уличили во взятке

Экс-чиновник пытался договориться с военными о признании его негодным к исполнению воинской обязанности, но вместо этого снова оказался под следствием

Бывшего главу Индустриального района Перми Дмитрия Дробинина задержали при попытке дать взятку в 3 млн рублей должностному лицу Минобороны РФ. Об этом пишет портал Properm.ru со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Уточняется, что экс-чиновник пытался договориться с военными о признании его негодным к исполнению воинской обязанности, но вместо этого снова оказался под следствием. В пресс-службе Пермского гарнизонного военного суда URA.RU информацию об избрании меры пресечения в отношении Дробинина подтвердили.

«1 декабря он заключен под стражу сроком на два месяца. Дробинину вменяется часть 5 статьи 291 (Дача взятки)», — уточнил URA.RU пресс-секретарь суда Евгений Миронов.

В марте 2025 года URA.RU сообщало о том, что находящийся под следствием по делу о мошенничестве и взятке Дмитрий Дробинин заключил контракт с Минобороны РФ. Дело в отношении него было выделено в отдельное производство.

