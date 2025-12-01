Логотип РИА URA.RU
Экс-главу Индустриального района Перми повторно уличили во взятке

Экс-глава Индустриального района Перми пытался за 3 млн избежать службы на СВО
01 декабря 2025 в 16:22
Экс-чиновник пытался договориться с военными о признании его негодным к исполнению воинской обязанности, но вместо этого снова оказался под следствием

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывшего главу Индустриального района Перми Дмитрия Дробинина задержали при попытке дать взятку в 3 млн рублей должностному лицу Минобороны РФ. Об этом пишет портал Properm.ru со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Уточняется, что экс-чиновник пытался договориться с военными о признании его негодным к исполнению воинской обязанности, но вместо этого снова оказался под следствием. В пресс-службе Пермского гарнизонного военного суда URA.RU информацию об избрании меры пресечения в отношении Дробинина подтвердили.

«1 декабря он заключен под стражу сроком на два месяца. Дробинину вменяется часть 5 статьи 291 (Дача взятки)», — уточнил URA.RU пресс-секретарь суда Евгений Миронов.

В марте 2025 года URA.RU сообщало о том, что находящийся под следствием по делу о мошенничестве и взятке Дмитрий Дробинин заключил контракт с Минобороны РФ. Дело в отношении него было выделено в отдельное производство.

До этого URA.RU сообщало, что бывший глава Индустриального района Перми и его заместитель предстанут перед судом за мошенничество и получение взятки. Следствие установило, что в 2023 году они обманом завладели 500 тысячами рублей, принадлежащими благотворительному фонду, а глава района получил взятку. О преступлении в УФСБ по Пермскому краю сообщил пермский предприниматель, который сам дал деньги бывшему чиновнику. В Индустриально районе живет губернатор Дмитрий Махонин, и у него на тот момент также накопилось множество претензий к Дробинину.

