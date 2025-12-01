Коммунальщики объяснили падение лифта в многоэтажке ХМАО

Новый лифт в многоэтажном доме ХМАО сорвался из-за сработавшей системы безопасности Фото: Илья Московец © URA.RU

Коммунальщики объяснили, что падение лифта в доме на улице Ханты-Мансийской в Нижневартовске произошло из-за сработавшей системы безопасности. Причиной сбоя могло быть попадание пыли на датчики, отключение электроэнергии или другие технические неполадки, сообщили URA.RU в мэрии города.

«Станция управления лифтового оборудования зафиксировала сбой, после чего автоматически активировалась система безопасности. Специалисты подрядной организации объясняют, что ошибка в станции управления могла возникнуть из-за попадания пыли на датчики, незапланированного отключения электроэнергии или иных технических факторов», — заявили в мэрии.

Подрядчики осмотрели оборудование и не нашли нарушений, мешающих его работе. Сейчас в доме меняют лифты, которые могут перевозить до 400 килограммов. По данным Югорского фонда капремонта, новое оборудование соответствует техническим стандартам и безопасно.

