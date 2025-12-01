Коммунальщики объяснили падение лифта в многоэтажке ХМАО
Новый лифт в многоэтажном доме ХМАО сорвался из-за сработавшей системы безопасности
Фото: Илья Московец © URA.RU
Коммунальщики объяснили, что падение лифта в доме на улице Ханты-Мансийской в Нижневартовске произошло из-за сработавшей системы безопасности. Причиной сбоя могло быть попадание пыли на датчики, отключение электроэнергии или другие технические неполадки, сообщили URA.RU в мэрии города.
«Станция управления лифтового оборудования зафиксировала сбой, после чего автоматически активировалась система безопасности. Специалисты подрядной организации объясняют, что ошибка в станции управления могла возникнуть из-за попадания пыли на датчики, незапланированного отключения электроэнергии или иных технических факторов», — заявили в мэрии.
Подрядчики осмотрели оборудование и не нашли нарушений, мешающих его работе. Сейчас в доме меняют лифты, которые могут перевозить до 400 килограммов. По данным Югорского фонда капремонта, новое оборудование соответствует техническим стандартам и безопасно.
Ранее URA.RU писало, что в многоэтажном доме в Нижневартовске упал лифт. Он сорвался с четвертого этажа. В кабине находился вартовчанин.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!