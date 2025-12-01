Логотип РИА URA.RU
Общество

Здоровье

В ХМАО из-за перепадов температуры подскочило число пациентов с инфарктами

01 декабря 2025 в 15:30
Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) за выходные резко выросло число жителей, обратившихся за помощью с признаками острого инфаркта миокарда. По данным Окружного кардиоцентра, с 28 ноября по 1 декабря (по состоянию на 8:00) в приемное отделение поступили около 100 пациентов — почти вдвое больше обычного.

«Число пациентов с острым инфарктом миокарда выросло почти вдвое: с 28 ноября по 1 декабря в приемное отделение Окружного кардиоцентра обратились около 100 человек. Резкий перепад температуры воздуха почти на 25 градусов, который мы наблюдали в субботу, может вызывать спазм сосудов, провоцируя повышение давления, возникновение тахикардии, аритмии, гипертонических кризов. Риск сердечного приступа растет на 5% при каждом скачке на 5 °C», — рассказала главный кардиолог округа Ирина Урванцева в своем telegram-канале.

За выходные кардиоцентр провел 20 малоинвазивных операций на стентирование артерий и одну открытую операцию на сердце с использованием искусственного кровообращения. Самому молодому пациенту с инфарктом было 39 лет. Врачи подчеркивают, что такие погодные условия особенно опасны для людей с хроническими болезнями сердца.

Врачи рекомендуют жителям в межсезонье избегать переохлаждения, контролировать артериальное давление и строго соблюдать назначенную терапию. Особенно внимательными должны быть пациенты с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) врачи Окружного кардиологического диспансера спасли 33-летнюю жительницу Нефтеюганска, у которой остановилось сердце. У нее диагностировали острый инфаркт миокарда.

