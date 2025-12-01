Трудовая инспекция ХМАО расследует серию несчастных случаев в «Сургутнефтегазе»

На месторождениях «Сургутнефтегаза» произошло два несчастных случая в ноябре 2026 года Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Государственная инспекция труда в ХМАО расследует два несчастных случая, которые произошли в ноябре 2025 года с сотрудниками подразделений ПАО «Сургутнефтегаз» на Лянторском и Федоровском месторождениях. Один работник погиб, другой получил тяжелую травму ноги, сообщили в ведомстве.

«По предварительной информации, машинист экскаватора треста „Сургутнефтеспецстрой“ получил смертельную травму в результате схода песка в карьере Федоровского месторождения. Второй пострадавший, машинист подъемника Сургутской центральной базы производственного обслуживания по прокату и ремонту нефтепромысловой спецтехники и навесного оборудования, получил тяжелую травму ноги при сборке подъемного агрегата на территории кустовой площадки Лянторского месторождения», — сообщила окружная инспекция труда на официальном сайте.

По данным ведомства, травмы и обстоятельства происшествий указывают на возможные нарушения правил охраны труда. В Государственной инспекции труда подчеркнули, что по каждому случаю ведется расследование. Эксперты устанавливают причины и проверяют соблюдение техники безопасности на объектах. Также начата внеплановая проверка работодателя.

