Пенсионер из Сургута требует вернуть деньги за навязанный массаж

Мужчина взял кредит на массаж и тренажер в 250 тысяч рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU

Пенсионер из Сургута обвинил компанию «Империя здоровья» в навязывании дорогостоящих товаров и услуг. По словам мужчины, под видом лечебных процедур ему продали массажер и абонемент, оформив кредит почти на 250 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщила адвокат Елена Грачева.

«После четырех посещений в отношении него были применены агрессивные методы продаж. Ему навязали покупку массажера, рыночная стоимость которого около 30 тысяч рублей, за 120 тысяч, а также абонемент на 52 сеанса массажа. В итоге на него оформили кредит на сумму около 250 тысяч рублей», — рассказала Грачева. После этого она уточнила, что мужчина изначально пришел на бесплатные процедуры для суставов.

По словам адвоката, клиенту демонстрировали аппарат, который позиционировался как бытовой, но при этом использовался для лечения, что вызывает вопросы. При попытке расторгнуть договор фирма отказалась принимать массажер, сославшись на пропуск установленного законом срока возврата, но согласилась прекратить договор на услуги.

В компании «Империя здоровья» отрицают факт давления. Там заявили, что клиент добровольно посещал процедуры и пользовался оборудованием. «Никто не давил на клиента, он сам решил купить тренажер и посещать процедуры. Мы, когда общались с его адвокатом, думали, что вопрос уже закрыт», — сообщили в компании. Представители добавили, что готовы вернуть деньги только за неиспользованные сеансы.