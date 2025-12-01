Какие самые прибыльные подработки предлагают пенсионерам ХМАО

Пенсионеры стали активнее искать подработку в Югре Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Количество вакансий с подработкой для пенсионеров в Югре с начала 2025 года выросло на 112%. Самый высокий спрос наблюдается среди водителей такси и большегрузов. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Авито».

«Больше всего спрос на подработку пенсионеров вырос на позиции водителя такси — количество предложений, доступных в том числе исполнителям пенсионного возраста, увеличилось в 2,1 раза (+112%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средние предлагаемые вознаграждения за подработку для таких исполнителей составили около 73 695 рублей в месяц», — говорится в исследовании.

Количество подработки для пенсионеров на позиции водителя-экспедитора увеличилось на 98%. Им платят около 102 тысяч рублей. Курьеры с частичной занятостью могут получать почти 50 тысяч. Если говорить в целом о средней зарплате пенсионеров на подработках в регионе, то она около 56,4 тысяч рублей.

«Интерес самих исполнителей пенсионного возраста к частичной занятости также растет. Например, за третий квартал 2025-го по России общее количество откликов исполнителей старше 65 лет выросло на 44% год к году», — пояснил директор сервиса «Авито Подработка» Сергей Яськин.