Компании ХМАО резко подняли зарплаты работникам

Средняя зарплата в Югре за месяц выросла почти на 6%. В середине осени работодатели были готовы платить сотрудникам около 85,6 тысяч рублей, сообщает HeadHunter.

«Медианная предлагаемая зарплата по Ханты-Мансийскому автономному округу в октябре составила 85 616 рублей. Месяцем ранее показатель был 80 928 рублей», — следует из статистики сервиса. Зарплатные предложения работодателей начали снижаться после роста в июле. Тогда компании в среднем были готовы платить почти 90 тысяч рублей.

За последний месяц наиболее высокий спрос у работодателей наблюдается на рабочий персонал. Интерес компаний вырос на 30%. Следом идет сервисное обслуживание, производство и строительство — рост на 22%. Также в регионе активно ищут работников в сфере транспорта и логистики — +20%.

Наименьший рост интереса наблюдается в гостинично-ресторанном и туристическом бизнесе, а также в добыче сырья. За месяц спрос в сферах вырос лишь на 6%.