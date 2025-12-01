Курганца оштрафовали за стикер из Fallout в нацистской форме

Жителя Кургана оштрафовали за экстремистскую символику Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Кургана был оштрафован за стикер персонажа Волт-бой из Fallout в нацисткой форме. 26-летний мужчина был обвинен в демонстрации экстремистской символики. Об этом сообщается в материалах суда.

«По версии следствия, в июле 2023 года обвиняемый в чате одного из каналов прикрепил к комментарию свое фото, а после отправил стикер с персонажем Волт-бой из игры Fallout в нацистской форме», — говорится в telegram-канале «Осторожно, новости» со ссылкой на судебные материалы.