Курганца оштрафовали за стикер из Fallout в нацистской форме
Жителя Кургана оштрафовали за экстремистскую символику
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Житель Кургана был оштрафован за стикер персонажа Волт-бой из Fallout в нацисткой форме. 26-летний мужчина был обвинен в демонстрации экстремистской символики. Об этом сообщается в материалах суда.
«По версии следствия, в июле 2023 года обвиняемый в чате одного из каналов прикрепил к комментарию свое фото, а после отправил стикер с персонажем Волт-бой из игры Fallout в нацистской форме», — говорится в telegram-канале «Осторожно, новости» со ссылкой на судебные материалы.
Информация подтвердилась данными из картотеки горсуда. Решение было принято в конце ноября. В суде молодой житель города признал свою вину. Курганца оштрафовали на тысячу рублей.
