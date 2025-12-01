Видео с камер изъяли: полиция и МЧС выясняют причину пожара на курганской базе отдыха

Под Курганом расследуют пожар на базе отдыха Фото: Илья Московец © URA.RU

В Кургане сотрудники МЧС и дознаватели МВД проводят совместную проверку после пожара на базе отдыха «Стрелец» в поселке Увал под Курганом. Открытое возгорание началось в 6 утра и было полностью ликвидировано, пострадавших нет. С места происшествия изъяли видео с камер наблюдения для расследования причин пожара. Об этом сообщил собственник базы отдыха Андрей Петров.

«Проверяющие органы получили материалы с камер видеонаблюдения. Они забрали записи, включая те, что были с соседних улиц», — рассказал предприниматель.

Ранее URA.RU писало, что владелец базы отдыха считает, что возгорание могло быть умышленным поджогом, поскольку помещение и оборудование. Спортивный инвентарь, включая более 150 пар лыж и пейнтбольное оружие, уничтожены.

По предварительным оценкам, общий ущерб от пожара составляет от 5 до 12 миллионов рублей. Здание базы не было застраховано, так как не является капитальным строением.