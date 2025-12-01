Следователи закончили дело бывшего первого замглавы курганского округа Бабкина
Курганские следователи завершили расследование дела о взятке экс-замглавы
В Кургане завершено расследование дела бывшего первого замглавы администрации Кетовского округа. Его обвиняют в крупной взятке. По версии инсайдеров URA.RU в этом деле фигурирует бывший первый замглавы Кетовского округа Николай Бабкин. Он подозревается в получении взятки. Информация о завершении расследования сообщается в telegram-канале регионального СУ СК.
«Первым отделом по расследованию особо важных дел завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя главы администрации Кетовского муниципального округа. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.»в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере)», — говорится в сообщении.
По информации следователей, в 2024 году обвиняемый как через посредников, так и лично частями получил от бизнесмена взятку в общей сумме 600 тыс. рублей. За деньги экс-чиновник должен был помочь предпринимателю беспрепятственно получить место для своего торгового объекта. Сообщается, что дело подлежит передаче в суд, где бывшему чиновнику предстоит отвечать по статье о получении взятки в особо крупном размере.
Бывшего первого замглавы мэрии Кетово задержали 17 марта. У него были проведены обыски в служебном кабинете и личном транспортном средстве. В отношении Бабкина возбуждено уголовное дело по обвинению во взяточничестве. Ранее Бабкин возглавлял один из департаментов областной администрации, занимающийся вопросами строительства и жилищно-коммунального хозяйства. На сегодняшний день задержанный содержится под стражей в СИЗО.
