В Перми начали устанавливать главную новогоднюю ель. Фото
Главный символ Нового года начал рост (архивное фото)
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Перми на городской эспланаде рабочие начали устанавливать новогоднюю елку. Пока смонтировано ограждение и основание конструкции. Фото опубликовала пресс-служба Законодательного собрания Прикамья.
«На пермской эспланаде приступили к установке главной новогодней елки. Сейчас идет сборка ее основания и ограждений», — говорится в telegram-канале ЗС.
Как ранее рассказывало URA.RU, главная новогодняя ель в этом году будет новой. Она станет выше на три метра — ее высота составит 33 метра. Огни на ней зажгут 14 декабря.
Пока сложно угадать здесь будущий ледовый городок
Территорию для елки оградили, комплектующие привезли
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!