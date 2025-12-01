В Перми на городской эспланаде рабочие начали устанавливать новогоднюю елку. Пока смонтировано ограждение и основание конструкции. Фото опубликовала пресс-служба Законодательного собрания Прикамья.

«На пермской эспланаде приступили к установке главной новогодней елки. Сейчас идет сборка ее основания и ограждений», — говорится в telegram-канале ЗС.

Как ранее рассказывало URA.RU, главная новогодняя ель в этом году будет новой. Она станет выше на три метра — ее высота составит 33 метра. Огни на ней зажгут 14 декабря.