В Перми начали устанавливать главную новогоднюю ель. Фото

01 декабря 2025 в 16:49
Главный символ Нового года начал рост (архивное фото)

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Перми на городской эспланаде рабочие начали устанавливать новогоднюю елку. Пока смонтировано ограждение и основание конструкции. Фото опубликовала пресс-служба Законодательного собрания Прикамья.

«На пермской эспланаде приступили к установке главной новогодней елки. Сейчас идет сборка ее основания и ограждений», — говорится в telegram-канале ЗС.

Как ранее рассказывало URA.RU, главная новогодняя ель в этом году будет новой. Она станет выше на три метра — ее высота составит 33 метра. Огни на ней зажгут 14 декабря.

Пока сложно угадать здесь будущий ледовый городок

Фото: Тг-канал «Парламент Пермский край»

Территорию для елки оградили, комплектующие привезли

Фото: Тг-канал «Парламент Пермский край»

