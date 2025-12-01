Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

ЖКХ и Городская среда

Стало известно, сколько потратят на ремонт улицы Соликамской в Перми

На реконструкцию улицы Соликамской в Перми выделят 67,4 млн рублей
01 декабря 2025 в 17:08
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Работы закончат в следующем году

Работы закончат в следующем году

Фото: Илья Московец © URA.RU

Управление автомобильных дорог и транспорта объявило торги. Цель — поиск подрядчика для реконструкции улицы Соликамской в Перми. Участок, который затронут работы, начинается от улицы Первомайской и заканчивается на площади Восстания. Начальная цена контракта — 67,4 млн рублей. 

«Исполнителю предстоит подготовить участок дороги к ремонту и снести сооружения. Кроме того, составить чертежи и ведомости, схему организации дорожного движения, установить светофоры и наружное освещение. Подрядчик также займется переустройством инженерных сетей и коммуникаций. В том числе по водоснабжению, газоснабжению и электричеству», — сказано в техзадании на портале госзакупок. 

Работы должны стартовать с 12 января, а завершиться 11 декабря 2026 года. Заявку на конкурс можно подать до 17 декабря. 22 декабря уже назовут подрядчика.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми отремонтируют дороги за 221 млн рублей. Ремонт предстоит провести на шести участках. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал