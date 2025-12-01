Стало известно, сколько потратят на ремонт улицы Соликамской в Перми

Работы закончат в следующем году Фото: Илья Московец © URA.RU

Управление автомобильных дорог и транспорта объявило торги. Цель — поиск подрядчика для реконструкции улицы Соликамской в Перми. Участок, который затронут работы, начинается от улицы Первомайской и заканчивается на площади Восстания. Начальная цена контракта — 67,4 млн рублей.

«Исполнителю предстоит подготовить участок дороги к ремонту и снести сооружения. Кроме того, составить чертежи и ведомости, схему организации дорожного движения, установить светофоры и наружное освещение. Подрядчик также займется переустройством инженерных сетей и коммуникаций. В том числе по водоснабжению, газоснабжению и электричеству», — сказано в техзадании на портале госзакупок.

Работы должны стартовать с 12 января, а завершиться 11 декабря 2026 года. Заявку на конкурс можно подать до 17 декабря. 22 декабря уже назовут подрядчика.

