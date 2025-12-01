Житель Сургута устроил дома терминал для совершения мошеннических звонков Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В ХМАО полицейские вместе с сотрудниками ФСБ разоблачили жителя Сургута, у которого дома работал специальный терминал для пропуска телефонного трафика. Через такое устройство мошенники скрывают свои номера и делают массовые звонки людям по всей стране, сообщила окружная полиция.

«Мужчина установил у себя дома сим-бокс — устройство, которое позволяет подключать сразу много SIM-карт и использовать их для массовых звонков. По версии следствия, он передавал мошенникам данные SIM-карт и обслуживал технику, чтобы она работала без перебоев. В ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли обслуживаемое злоумышленником устройство, а также свыше 500 SIM‑карт различных операторов связи, сотовые телефоны, банковские карты, ноутбук и Wi-Fi роутер», — рассказала полиция Югры на официальном сайте.

В начале ноября 26-летнему жителю Сургута в интернете предложили работу, на которую он согласился. Он приобретал SIM‑карты и через мессенджер передавал их данные для активации на других людей. За это мужчина ежедневно получал 4 000 рублей.

Продолжение после рекламы

Кураторы предложили ему установить сим-бокс на 16 слотов для домашнего использования и обслуживать его. Мошенники удвоили вознаграждение. Они предоставили сургутянину необходимую технику и средства связи. Молодой человек каждый день отчитывался о работе. Следователи установили, что эта техника использовалась минимум в трех эпизодах телефонного мошенничества: в Ярославской и Челябинской областях, а также в Краснодарском крае.

На злоумышленника завели уголовное дело за использование средств обхода блокировки запрещенной информации. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Полиция продолжает поиск сообщников и проверяет, не причастны ли они к другим эпизодам мошенничества.