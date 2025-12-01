Полиция разыскивает подростка, который угрожал ножом прохожему Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Ханты-Мансийске школьник с ножом угрожал прохожему, который отказался дать ему сигарету. Полиция начала проверку.

«Мальчик попросил сигарету, на что получил отказ. После чего достал нож и пырнул молодого человека, к счастью, задев только куртку. После множества оскорблений, просто плюнул и ушел», — сообщается telegram-канале «Типичный Ханты-Мансийск».

В пресс-службе УМВД URA.RU сообщили, что по этому инциденту обращений в полицию не поступало. Сотрудники МОМВД «Ханты-Мансийский» проводят проверку по факту публикации в интернете, устанавливается личность нападавшего.

