Экс-сотрудник Сургутской филармонии возглавил городскую арт-резиденцию

Руководителем сургутской арт-резиденции «Квартира» стал Сергей Измайлов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сергей Измайлов, проработавший в Сургутской филармонии 12 лет, возглавил городскую арт-резиденцию «Квартира». В музыкальном учреждении он занимал пост начальника отдела по связям с общественностью.

«Я верю, что наша резиденция может стать мостом между традиционной культурой региона и самыми актуальными креативными практиками. В фокусе моего внимания будет развитие программ сотрудничества с научным и бизнес-сообществом», — передает слова Измайлова команда резиденции в соцсети «ВКонтакте».