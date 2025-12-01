Экс-сотрудник Сургутской филармонии возглавил городскую арт-резиденцию
Руководителем сургутской арт-резиденции «Квартира» стал Сергей Измайлов
Сергей Измайлов, проработавший в Сургутской филармонии 12 лет, возглавил городскую арт-резиденцию «Квартира». В музыкальном учреждении он занимал пост начальника отдела по связям с общественностью.
«Я верю, что наша резиденция может стать мостом между традиционной культурой региона и самыми актуальными креативными практиками. В фокусе моего внимания будет развитие программ сотрудничества с научным и бизнес-сообществом», — передает слова Измайлова команда резиденции в соцсети «ВКонтакте».
Арт-резиденция «Квартира» открылась в Сургуте для реализации творческих идей и креативных проектов сургутян. Сейчас в помещении ведется ремонт.
