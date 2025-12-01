Логотип РИА URA.RU
Жители ХМАО пожаловались на подозрительных мужчин, пристающих к пенсионерам на улице

В ХМАО неизвестные предлагают пенсионерам купить шубу за бесценок
01 декабря 2025 в 19:12
Полиция Нефтеюганска проверяет жалобы жителей на подозрительных мужчин, которые предлагают пенсионерам купить шубу за бесценок

Полиция Нефтеюганска проверяет жалобы жителей на подозрительных мужчин, которые предлагают пенсионерам купить шубу за бесценок

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Нефтеюганске жители сообщили о подозрительных мужчинах на черном автомобиле, которые якобы уговаривают пенсионеров купить шубу и предлагают подвезти их в неизвестное место. Информацию обсуждают в социальных сетях. Полиция проводит проверку.

«Эти люди заманивают пожилых людей в машину под предлогом того, что недорого продают шубы. Предлагают довезти до места, где они хранят товар. Неизвестно, с какой целью они это делают», — говорится в сообщении группы «Типичный Нефтеюганск». После публикации горожане уточнили, что подобных мужчин видели в нескольких микрорайонах. По словам жителей, автомобиль черного цвета марки Datsun подъезжал к прохожим и навязчиво предлагал купить шубу.

В пресс-службе полиции URA.RU сообщили, что обращение по подобным гражданам уже поступало. «В ноябре в полицию поступало обращение по поводу граждан, которые продают шубы. Они были доставлены в отдел и опрошены. В настоящее время они покинули город», — пояснили в ведомстве.

