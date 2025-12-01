Жители ХМАО пожаловались на подозрительных мужчин, пристающих к пенсионерам на улице

Полиция Нефтеюганска проверяет жалобы жителей на подозрительных мужчин, которые предлагают пенсионерам купить шубу за бесценок Фото: Илья Московец © URA.RU

В Нефтеюганске жители сообщили о подозрительных мужчинах на черном автомобиле, которые якобы уговаривают пенсионеров купить шубу и предлагают подвезти их в неизвестное место. Информацию обсуждают в социальных сетях. Полиция проводит проверку.

«Эти люди заманивают пожилых людей в машину под предлогом того, что недорого продают шубы. Предлагают довезти до места, где они хранят товар. Неизвестно, с какой целью они это делают», — говорится в сообщении группы «Типичный Нефтеюганск». После публикации горожане уточнили, что подобных мужчин видели в нескольких микрорайонах. По словам жителей, автомобиль черного цвета марки Datsun подъезжал к прохожим и навязчиво предлагал купить шубу.