В Сургуте установили новые светофоры

В Сургуте установили 17 новых светофоров для пешеходов
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
В Сургуте установили 17 новых светофоров на пешеходных переходах. Об этом URA.RU сообщила замдиректора департамента городского хозяйства Анна Коршунова.
«В 2025 году у нас заключен контракт на перевод нерегулируемых пешеходных переходов в регулируемые — это 17 новых светофорных объектов. Работы по установке завершены. Два светофора появились на улице Гагарина, три на Нефтеюганском шоссе, а также на Югорском тракте, улице 50 лет ВЛКСМ, Быстринской и генерала Иванова», — сообщила Коршунова.
В планах установка еще трех светофоров на нерегулируемых переходах, в том числе на улице Крылова. Также прорабатывается вопрос об установке светофорного объекта на улице Губкина — от больничного комплекса до улицы Энтузиастов.
