Общество

ЖКХ и Городская среда

В Сургуте установили новые светофоры

01 декабря 2025 в 17:52
В Сургуте установили 17 новых светофоров для пешеходов

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Сургуте установили 17 новых светофоров на пешеходных переходах. Об этом URA.RU сообщила замдиректора департамента городского хозяйства Анна Коршунова.

«В 2025 году у нас заключен контракт на перевод нерегулируемых пешеходных переходов в регулируемые — это 17 новых светофорных объектов. Работы по установке завершены. Два светофора появились на улице Гагарина, три на Нефтеюганском шоссе, а также на Югорском тракте, улице 50 лет ВЛКСМ, Быстринской и генерала Иванова», — сообщила Коршунова.

В планах установка еще трех светофоров на нерегулируемых переходах, в том числе на улице Крылова. Также прорабатывается вопрос об установке светофорного объекта на улице Губкина — от больничного комплекса до улицы Энтузиастов.

