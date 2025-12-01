В Сургуте установили новые светофоры

«В 2025 году у нас заключен контракт на перевод нерегулируемых пешеходных переходов в регулируемые — это 17 новых светофорных объектов. Работы по установке завершены. Два светофора появились на улице Гагарина, три на Нефтеюганском шоссе, а также на Югорском тракте, улице 50 лет ВЛКСМ, Быстринской и генерала Иванова», — сообщила Коршунова.