В МИД ответили на идею НАТО бить по России

Заявления о возможном нанесении упреждающих ударов по России со стороны НАТО — крайне безответственный шаг, который говорит о готовности альянса к дальнейшей эскалации. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Рассматриваем заявление Джузеппе Каво Драгоне о возможном нанесении упреждающих ударов по России как крайне безответственный шаг», — приводит пресс-служба ведомства слова Захаровой. Она подчеркнула, что такие действия говорят о готовности альянса «и дальше двигаться в сторону эскалации».