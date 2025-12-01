В МИД ответили на идею НАТО бить по России
По словам Захаровой, те, кто делают такие заявления, должны осознавать все риски и последствия
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Заявления о возможном нанесении упреждающих ударов по России со стороны НАТО — крайне безответственный шаг, который говорит о готовности альянса к дальнейшей эскалации. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Рассматриваем заявление Джузеппе Каво Драгоне о возможном нанесении упреждающих ударов по России как крайне безответственный шаг», — приводит пресс-служба ведомства слова Захаровой. Она подчеркнула, что такие действия говорят о готовности альянса «и дальше двигаться в сторону эскалации».
Комментарий дипломата был опубликован после интервью председателя Военного комитета НАТО Драгоне, которое он дал Financial Times. Там он рассуждал о «гибридных атаках» со стороны России. Также он заявил, что «упреждающие удары могут быть рассмотрены в качестве оборонительных действий».
