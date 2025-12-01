Последнее видео Ирины Усольцевой: что скрывает странная песня

Усольцевы пропали больше двух месяцев назад Фото: Телеграм канал / Путь в Любовь. Ирина Усольцева / https://t.me/usoltseva_psy

В истории исчезновения семьи Усольцевых в красноярской тайге все больше вопросов и все меньше ответов. Особое место среди загадок занимает короткий ролик, который Ирина записала незадолго до того, как вместе с мужем, дочерью и собакой словно растворилась в горах. На нем она молча покачивается под странную ритмичную песню — и многие сейчас пытаются понять: это был случайный выбор трека или завуалированный сигнал о том, что в ее жизни происходит нечто важное и тревожное?

Последняя связь с внешним миром

27 сентября Ирина Усольцева отправила своему SMM-менеджеру Дарье Фурштейн несколько видео, чтобы сделать из них сторис для личного канала — это стало ее последним контактом с внешним миром в сети. Вскоре после пересылки этих роликов женщина исчезла из онлайна, а уже 28 сентября семья Усольцевых ушла в поход к горе Буратинка и перестала выходить на связь.

Каждый из этих коротких фрагментов сегодня рассматривается почти как потенциальная улика: в них ищут намеки, символику, зашифрованные сообщения или, как минимум, эмоциональные подсказки о ее состоянии перед исчезновением. По словам помощницы Усольцевой, еще недавно активная, жизнерадостная и ресурсная Ирина за несколько дней до поездки стала выглядеть уставшей и подавленной, будто внутренне «потухшей».

Странная песня из последнего ролика

В самом загадочном, последнем видео Ирина без слов раскачивается под необычную ритмичную композицию, пишет издание aif.ru. В ней сложно разобрать текст — создается впечатление, что поют на неизвестном языке. На слух фразы действительно звучат почти как заклинания: слова «ломаются» и переплетаются с повторяющимся «бы-два», превращая знакомую русскую речь во что-то потустороннее.

Позже выяснилось, что песня исполняется на русском, но ее слова намеренно искажены, поэтому создается ощущение странного шифра или мистического кода. Именно эта интонация — между фольклором, ритмической мантрой и экспериментальным «рэпом» — и придала ролику Ирины столь зловещую ауру, особенно на фоне загадочного исчезновения.

Кто написал эту композицию

Журналисты aif.ru вышли на автора трека — московскую певицу в фолк-стиле Татьяну Поклад. Она рассказала, что основой послужила старинная русская народная песня «На горе калина», которую она переосмыслила, превратив в эксперимент с ритмом и звучанием.

В своей версии Татьяна вставляет в середину каждого слова слог «бы-два» и намеренно меняет предшествующую гласную, добиваясь особой звуковой пульсации. По ее словам, это не авторская выдумка, а переигрывание старинного жанра «под язык», когда голосом имитируют музыкальные инструменты при помощи бессмысленных, но ритмичных звукосочетаний.

Жанр «под язык» и эффект «русского рэпа»

Певица подчеркивает: никакой мистики, мантр или скрытых заговоров в этой композиции нет — это история про обычную девушку с калиной, завернутая в звуковой эксперимент. Прием «под язык» рождает внутреннюю пульсацию, из-за которой традиционная песня начинает напоминать современный речитатив, что сама Татьяна образно называет «русским рэпом».

Именно это внутреннее биение и непривычное дробление слов большинство слушателей воспринимают как нечто из «иной реальности». В первые секунды мозг не успевает распознать родной язык, и композиция звучит как заклинание или шепот из сна — неудивительно, что на фоне новости о пропаже семьи трек стал казаться чем-то зловещим.

Почему песня притягивает людей духовных практик

Сама Поклад призналась, что ей тяжело осознавать: ее трек стал фоном для последнего видео пропавшей женщины, и она не берется трактовать, что именно Ирина хотела этим сказать. При этом певица предполагает, что песня могла быть близка Усольцевой «энергетически»: композицию часто выбирают люди, увлеченные духовными практиками и внутренними поисками.

Необычный ритм и гипнотическая пульсация трека хорошо ложатся на темы медитаций, раскрытия женственности, ритуальных кругов и других практик, которыми занималась Ирина. Для многих такая музыка становится не просто фоном, а своеобразным якорем настроения — в том числе перед важными событиями.

Что увидела психолог в последнем видео

Психолог Светлана Бояринова посмотрела тот самый ролик и оценила в комментарии для aif.ru поведение Ирины с профессиональной точки зрения. По ее словам, на видео видно женщину, которая «рисуется» перед камерой и демонстрирует себя — что логично для человека, привыкшего работать в публичном поле и вести блог.

Музыка, по мнению специалиста, хорошо совпадает с тематикой занятий Усольцевой — духовные практики, работа с женской энергией, личностные трансформации. При этом в ее образе считываются усталость, опустошенность, дефицит энергии: улыбка есть, но внутри ощущается грусть и возможные слезы где-то «за кадром» настроения.

Есть ли на видео предвестие трагедии

Несмотря на заметную фрустрацию, психолог не увидела в образе Ирины признаков, которые могли бы прямо указывать на гипотетический суицид или неминуемую трагедию. По ее ощущениям, эмоциональное состояние Усольцевой укладывается в «пределы нормы» для человека, который переживает непростой этап, но при этом все еще что-то ждет и на что-то надеется.

Бояринова отмечает, что в ролике чувствуется предвкушение какого-то важного для самой Ирины события, которое ее вдохновляет и придает смысл происходящему. На этом контрасте — между внутренней усталостью и ожиданием «чего-то хорошего» — последнее видео выглядит особенно хрупким и тревожным.

Семья, которая ушла в горы и не вернулась

Семья Усольцевых стала одной из самых обсуждаемых тем в России после исчезновения в конце сентября в районе Кутурчинского Белогорья Красноярского края. В поход по относительно несложному туристическому маршруту собрались 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина, их пятилетняя дочь Арина и собака породы корги Лада.