«Строит из себя жертву»: директор Киркорова объяснил драку с блогером

На столичных катках, кажется, стало жарче, чем на сцене. Пока знаменитости обсуждали начало зимнего сезона, на ГУМ-катке разгорелся настоящий скандал — с кулаками, эмоциями и громкими словами. В центре драмы оказались директор Филиппа Киркорова Максим Ситник и блогер Суад Муратович. Вечер, начавшийся как светская прогулка, закончился разборками, достойными телешоу.

Конфликт, по словам очевидцев, вспыхнул после того, как Суад в разговоре отпустил неоднозначный комплимент в адрес поп-короля. Директор артиста воспринял это как личное оскорбление своего подопечного, а словесная перепалка быстро перешла в физическую. В результате Муратович получил травмы, однако в полицию обращаться не стал.

В своем блоге он пояснил, что не собирается оставлять ситуацию без внимания и намерен «добиваться справедливости», подчеркнув, что его репутация пострадала из-за «непонятного человека, который влез в его жизнь». Блогер заявил, что готов извиниться перед Киркоровым, если его слова были восприняты неправильно, но при этом подчеркнул: история с директором так просто не завершится, и он намерен «стоять до конца».

Сам Максим Ситник видит произошедшее иначе. В беседе с журналистами, пишет издание Starhit.ru, он рассказал, что блогер позволил себе насмешку над Филиппом Бедросовичем, и для него это стало личным вызовом. По словам Максима, он хотел лишь сделать замечание: попросить проявить уважение к старшему и к артисту, но диалог быстро вышел из-под контроля.

«Иногда эмоции зашкаливают. Я просто хотел сделать замечание, чтобы он так не смеялся. А сейчас он строит из себя жертву», — признался Ситник. Он подчеркнул, что не собирался применять силу и не видит смысла раздувать инцидент: «Клянусь вам, если бы я хотел бы что-то сделать, я бы вчера поехал бы на шоу, это мне не составит труда. Я просто понял, что я даже не хочу в этом копаться».

По словам директора, ситуация выглядела как банальное недопонимание, где обе стороны не смогли вовремя остановиться. Максим добавил, что даже назвал блогера «гусем» не со зла: «Он реально длинный, и для него это комплимент». Однако юмор в тот вечер явно никто не оценил. Теперь история живет своей жизнью в соцсетях, где подписчики обеих сторон спорят, кто из участников конфликта перешел границу первым.