На Украине запретят продавать коньяк
Период, в течение которого должны были изменить название коньяка, подходит к концу
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
На Украине местные производители должны были изменить название коньяка на бренди, что может привести к обвалу продаж коньяка на 50%. Об этом сообщает Forbes.
Переходный период, в течение которого местные производители должны были изменить название коньяка, подходит к концу. «Все коньяки, которые мы будем производить с января 2026-го, уже будут иметь название „бренди“», — сказал СЕО Bayadera Group Анатолий Корчинский, пишет Forbes. Причина изменений связана с процессом евроинтеграции страны.
Не только на Украине, но и в Армении происходят аналогичные изменения. Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что в стране больше не будет производиться коньяк, поскольку местные компании не имеют права использовать это наименование. В июне 2021 года Армения подписала соглашение с Евросоюзом о постепенном отказе от использования названия «коньяк» для своей продукции, после чего был утвержден новый бренд Armenian brandy.
