Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

Украина

На Украине запретят продавать коньяк

01 декабря 2025 в 17:32
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Период, в течение которого должны были изменить название коньяка, подходит к концу

Период, в течение которого должны были изменить название коньяка, подходит к концу

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На Украине местные производители должны были изменить название коньяка на бренди, что может привести к обвалу продаж коньяка на 50%. Об этом сообщает Forbes.

Переходный период, в течение которого местные производители должны были изменить название коньяка, подходит к концу. «Все коньяки, которые мы будем производить с января 2026-го, уже будут иметь название „бренди“», — сказал СЕО Bayadera Group Анатолий Корчинский, пишет Forbes. Причина изменений связана с процессом евроинтеграции страны.

Не только на Украине, но и в Армении происходят аналогичные изменения. Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что в стране больше не будет производиться коньяк, поскольку местные компании не имеют права использовать это наименование. В июне 2021 года Армения подписала соглашение с Евросоюзом о постепенном отказе от использования названия «коньяк» для своей продукции, после чего был утвержден новый бренд Armenian brandy.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал