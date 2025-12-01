На Украине запретят продавать коньяк

Период, в течение которого должны были изменить название коньяка, подходит к концу Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На Украине местные производители должны были изменить название коньяка на бренди, что может привести к обвалу продаж коньяка на 50%. Об этом сообщает Forbes.

Переходный период, в течение которого местные производители должны были изменить название коньяка, подходит к концу. «Все коньяки, которые мы будем производить с января 2026-го, уже будут иметь название „бренди“», — сказал СЕО Bayadera Group Анатолий Корчинский, пишет Forbes. Причина изменений связана с процессом евроинтеграции страны.