Глава Gunvor, которая хотела купить зарубежные активы «Лукойл», подал в отставку
В Gunvor сообщили, что у компании по-прежнему «не будет внешних владельцев или заинтересованных лиц»
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Гендиректор швейцарской Gunvor Group Торбьерн Торнквист подал в отставку. Свою контрольную долю менеджменту,говорится в официальном заявлении на сайте компании.
«Мажоритарный владелец Торберн Тернквист продаст все свои активы группе нынешних сотрудников, которые в дальнейшем будут полностью владеть компанией», — говорится в сообщении. Главным исполнительным директором назначен Гэри Педерсен.
Ранее стало известно, что Gunvor внезапно отказалась от покупки зарубежных активов «Лукойла» после того, как США объявили о новых санкциях против российских нефтяных гигантов. Решение Минфина США вызвало мгновенную реакцию на бирже и новый вероятный виток напряжения между Вашингтоном и Москвой. Западные СМИ не остались в стороне и дали свою интерпретацию происходящему. Подробности — в материале URA.RU.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.