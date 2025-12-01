Глава Gunvor, которая хотела купить зарубежные активы «Лукойл», подал в отставку

В Gunvor сообщили, что у компании по-прежнему «не будет внешних владельцев или заинтересованных лиц»

«Мажоритарный владелец Торберн Тернквист продаст все свои активы группе нынешних сотрудников, которые в дальнейшем будут полностью владеть компанией», — говорится в сообщении. Главным исполнительным директором назначен Гэри Педерсен.

Ранее стало известно, что Gunvor внезапно отказалась от покупки зарубежных активов «Лукойла» после того, как США объявили о новых санкциях против российских нефтяных гигантов. Решение Минфина США вызвало мгновенную реакцию на бирже и новый вероятный виток напряжения между Вашингтоном и Москвой. Западные СМИ не остались в стороне и дали свою интерпретацию происходящему. Подробности — в материале URA.RU.